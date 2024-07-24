На Солнце снова произошла мощная вспышка

Мощная вспышка на Солнце едва не "уложила" интернет на Земле

1:09 Your browser does not support the audio element. Эврика

Недавно был завершён расчёт параметров массивного гало коронального выброса массы (КВМ) на обратной стороне Солнца. Этот выброс стал причиной нынешней протонной бури.

Фото: Pravda.Ru

Оказалось, что вспышка была класса X14. К счастью, это событие не затронуло Землю, поскольку самая сильная вспышка, которая привела к сильнейшей солнечной буре в мае, была класса X3.

Несмотря на то что вспышка была невероятно мощной, КВМ вызвал протонную бурю. Метеочувствительные люди могут ощущать её как состояние похмелья. Поток частиц с энергией 10 МэВ впервые с 2003 года поднялся выше порога бури. Потоки частиц с энергией 50 и 100 МэВ также резко возросли, хотя и остаются ниже порога бури.

К Земле обращена буря частиц S1. Она в основном ионизирует шапку Северного полюса. Почти вся Европа также находится под ионизационным куполом. Это приводит к сильному закислению атмосферы и всех биологических систем в ней.