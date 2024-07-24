Недавно был завершён расчёт параметров массивного гало коронального выброса массы (КВМ) на обратной стороне Солнца. Этот выброс стал причиной нынешней протонной бури.
Оказалось, что вспышка была класса X14. К счастью, это событие не затронуло Землю, поскольку самая сильная вспышка, которая привела к сильнейшей солнечной буре в мае, была класса X3.
Несмотря на то что вспышка была невероятно мощной, КВМ вызвал протонную бурю. Метеочувствительные люди могут ощущать её как состояние похмелья. Поток частиц с энергией 10 МэВ впервые с 2003 года поднялся выше порога бури. Потоки частиц с энергией 50 и 100 МэВ также резко возросли, хотя и остаются ниже порога бури.
К Земле обращена буря частиц S1. Она в основном ионизирует шапку Северного полюса. Почти вся Европа также находится под ионизационным куполом. Это приводит к сильному закислению атмосферы и всех биологических систем в ней.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.