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В черноморском регионе прогнозируются землетрясения

Сейсмологи прогнозируют сильное землетрясение в черноморском регионе

0:47
Эврика

Сейсмологи повысили глобальный уровень сейсмической активности с "высокого" до "очень высокого" в системе EarthQuake Track.

Сейсмологи прогнозируют сильное землетрясение в черноморском регионе
Фото: Wikipedia by Schwede66, CC BY-SA 3.0

В районе Чёрного моря, включая Румынию, Краснодарский край и Дагестан, уже были зафиксированы землетрясения магнитудой от 2,8 до 4,5.

Однако пока не наблюдается изменений и явной активности разломов у берегов Турции, Крыма и в так называемой "зоне Вранча" в Закарпатье. 

Таким образом, сейсмологи предупреждают о высокой вероятности землетрясений в регионе, но не факт, что этот прогноз сбудется. 

Последнее разрушительное землетрясение в Крыму было в 1927 году, когда сильно пострадала Ялта. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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