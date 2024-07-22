В черноморском регионе прогнозируются землетрясения

Сейсмологи прогнозируют сильное землетрясение в черноморском регионе

0:47 Your browser does not support the audio element. Эврика

Сейсмологи повысили глобальный уровень сейсмической активности с "высокого" до "очень высокого" в системе EarthQuake Track.

Фото: Wikipedia by Schwede66, CC BY-SA 3.0

В районе Чёрного моря, включая Румынию, Краснодарский край и Дагестан, уже были зафиксированы землетрясения магнитудой от 2,8 до 4,5.

Однако пока не наблюдается изменений и явной активности разломов у берегов Турции, Крыма и в так называемой "зоне Вранча" в Закарпатье.

Таким образом, сейсмологи предупреждают о высокой вероятности землетрясений в регионе, но не факт, что этот прогноз сбудется.

Последнее разрушительное землетрясение в Крыму было в 1927 году, когда сильно пострадала Ялта.