В черноморском регионе прогнозируются землетрясения

Сейсмологи повысили глобальный уровень сейсмической активности с "высокого" до "очень высокого" в системе EarthQuake Track.
В районе Чёрного моря, включая Румынию, Краснодарский край и Дагестан, уже были зафиксированы землетрясения магнитудой от 2,8 до 4,5.
Однако пока не наблюдается изменений и явной активности разломов у берегов Турции, Крыма и в так называемой "зоне Вранча" в Закарпатье.
Таким образом, сейсмологи предупреждают о высокой вероятности землетрясений в регионе, но не факт, что этот прогноз сбудется.
Последнее разрушительное землетрясение в Крыму было в 1927 году, когда сильно пострадала Ялта.
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