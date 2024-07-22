iPhone стал обозначать Крым российской территорией

iPhone де-факто признал Крым российским

0:40 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Пользователи iPhone недавно обнаружили, что в приложении "Погода" при поиске городов Крыма появляется информация о том, что эти населенные пункты относятся к Российской Федерации. Эта обновлённая информация возникла после установки iOS 16.7.8.

В компании формально отрицают свою причастность, однако, вероятно, это сделано в расчёте на русскоязычный сегмент рынка, который пользуется устройствами Apple. Едва ли компания внесла эти изменения из политических соображений, а из коммерческой выгоды, поскольку неверное указание страны пребывания раздражает пользователей.