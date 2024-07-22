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iPhone стал обозначать Крым российской территорией

iPhone де-факто признал Крым российским

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Эврика » Изобретения

Пользователи iPhone недавно обнаружили, что в приложении "Погода" при поиске городов Крыма появляется информация о том, что эти населенные пункты относятся к Российской Федерации. Эта обновлённая информация возникла после установки iOS 16.7.8.

В компании формально отрицают свою причастность, однако, вероятно, это сделано в расчёте на русскоязычный сегмент рынка, который пользуется устройствами Apple. Едва ли компания внесла эти изменения из политических соображений, а из коммерческой выгоды, поскольку неверное указание страны пребывания раздражает пользователей. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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