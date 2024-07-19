В облаках Венеры учёные обнаружили фосфин и аммиак, которые считаются биомаркерами и могут свидетельствовать о возможной жизни на этой планете.
Это открытие вызвало оживлённые дискуссии о том, в каких условиях могут существовать живые организмы, учитывая, что температура на поверхности Венеры достигает 464 градусов Цельсия.
Интерес к этому открытию подогревается тем фактом, что атмосфера планеты разрушительна для фосфина, который не должен был бы существовать в фиксируемых концентрациях.
Фосфин был обнаружен в верхних слоях атмосферы, где температура составляет около 75 градусов Цельсия, что можно считать относительно "прохладными" и "комфортными" условиями. Давление в этих слоях также невысокое (сопоставимо с земным), а облака в данном регионе содержат элементы, которые потенциально могут поддерживать жизнь.
Тем не менее, учёные предупреждают о необходимости осторожного подхода. Возможно, полученные данные являются результатом ошибок обработки или геологических процессов на поверхности Венеры.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.