Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метеоролог Ильин рассказал о погоде в августе в Москве
Лолита Милявская призналась в изменах мужьям, не считая себя идеальной
Как выбрать идеальный плед для любой комнаты: советы дизайнера
Блогерша Виктория Боня подверглась критике поклонников за "старческие" руки
Канадская нефть под угрозой из-за лесных пожаров
PlayStation 5 Pro ожидается к выпуску в 2024 году: новая информация от разработчиков
Три породы домашних кошек, которые обожают гулять
Здоровое питание от диетолога Королевой: как поддерживать вес и энергию
Телеведущая Анфиса Чехова сходила на обед с французским актёром Пьером Ришаром
На Венере обнаружили газ, свидетельствующий о жизни на этой планете

На Венере нашли признаки жизни

1:12
Эврика

В облаках Венеры учёные обнаружили фосфин и аммиак, которые считаются биомаркерами и могут свидетельствовать о возможной жизни на этой планете.

На Венере нашли признаки жизни
Фото: The International Astronomical Union by Martin Kornmesser, CC BY 4.0

Это открытие вызвало оживлённые дискуссии о том, в каких условиях могут существовать живые организмы, учитывая, что температура на поверхности Венеры достигает 464 градусов Цельсия.

Интерес к этому открытию подогревается тем фактом, что атмосфера планеты разрушительна для фосфина, который не должен был бы существовать в фиксируемых концентрациях.

Фосфин был обнаружен в верхних слоях атмосферы, где температура составляет около 75 градусов Цельсия, что можно считать относительно "прохладными" и "комфортными" условиями. Давление в этих слоях также невысокое (сопоставимо с земным), а облака в данном регионе содержат элементы, которые потенциально могут поддерживать жизнь.

Тем не менее, учёные предупреждают о необходимости осторожного подхода. Возможно, полученные данные являются результатом ошибок обработки или геологических процессов на поверхности Венеры.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев Новый "Петров и Васечкин" будет не хуже знаменитого оригинала Дмитрий Плотников Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Последние материалы
PlayStation 5 Pro ожидается к выпуску в 2024 году: новая информация от разработчиков
Три породы домашних кошек, которые обожают гулять
Здоровое питание от диетолога Королевой: как поддерживать вес и энергию
Телеведущая Анфиса Чехова сходила на обед с французским актёром Пьером Ришаром
Как красиво загореть и при этом не нанести вред коже?
Юлия Ковальчук показала свою моложавую маму
Российские автомобили получат новые коробки передач от ЯМЗ уже в этом году
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак сообщила, что сделала аборт
Эксперт рассказал, как сохранить здоровье мозга на долгие годы
На Венере нашли признаки жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников