SpaceX разработала скафандр для работы в открытом космосе

Компания SpaceX успешно завершила испытания скафандров для выходов в открытый космос.
В основе новых моделей лежат «бортовые» скафандры компании, однако они гораздо прочнее и оснащены камерой на зеркальном забрале шлема.
Скафандры являются актуальной проблемой для американской космонавтики. НАСА до сих пор использует модели, разработанные ещё в 70-х годах прошлого века. При этом в распоряжении ведомства всего четыре таких скафандра.
Скафандры планируется при инопланетных проектах компании SpaceX. Ранее Илон Маск говорил о возможности высадки на Марс.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.