SpaceX разработала скафандр для работы в открытом космосе

0:40 Your browser does not support the audio element. Эврика

Компания SpaceX успешно завершила испытания скафандров для выходов в открытый космос.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, PDM

В основе новых моделей лежат «бортовые» скафандры компании, однако они гораздо прочнее и оснащены камерой на зеркальном забрале шлема.

Скафандры являются актуальной проблемой для американской космонавтики. НАСА до сих пор использует модели, разработанные ещё в 70-х годах прошлого века. При этом в распоряжении ведомства всего четыре таких скафандра.

Скафандры планируется при инопланетных проектах компании SpaceX. Ранее Илон Маск говорил о возможности высадки на Марс.