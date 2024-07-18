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SpaceX разработала скафандр для работы в открытом космосе

0:40
Эврика

Компания SpaceX успешно завершила испытания скафандров для выходов в открытый космос. 

SpaceX разработала скафандр для работы в открытом космосе
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, PDM

В основе новых моделей лежат «бортовые» скафандры компании, однако они гораздо прочнее и оснащены камерой на зеркальном забрале шлема.

Скафандры являются актуальной проблемой для американской космонавтики. НАСА до сих пор использует модели, разработанные ещё в 70-х годах прошлого века. При этом в распоряжении ведомства всего четыре таких скафандра.

Скафандры планируется при инопланетных проектах компании SpaceX. Ранее Илон Маск говорил о возможности высадки на Марс. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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