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Учёные установили, что вымирание мамонтов было связано с внешним фактором

2:30
Эврика

Тысячелетия назад, когда мамонты исчезли в большинстве мест обитания, некоторые особи продолжали жить на острове Врангеля. Они произошли от небольшой группы, состоявшей не более чем из восьми особей, но обладали достаточным генетическим разнообразием, чтобы размножиться и увеличить свою популяцию, если бы не произошло что-то другое, что привело к их исчезновению.

Учёные установили, что вымирание мамонтов было связано с внешним фактором
Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, CC BY-SA 2.0

Предполагается, что если бы мамонты существовали до сих пор, они могли бы сыграть важную роль в противодействии глобальному потеплению, предотвращая таяние вечной мерзлоты.

Вопрос о причинах исчезновения мамонтов в конце последнего ледникового периода можно разделить на две части. Первая часть касается того, почему мамонты исчезли. Мнения учёных расходятся: одни считают, что причина в изменениях климата, другие винят в этом человечество.

Вторая часть вопроса более специфична, хотя возможно, что ответ на неё будет связан с первой. После того как уровень моря повысился в конце ледникового периода, некоторые материковые мамонты оказались отрезанными от суши и обосновались на острове Врангеля. Они прожили там около 6000 лет, на несколько тысячелетий дольше, чем большинство их сородичей на материке, но затем их история прервалась. Необходимо выяснить, что стало причиной их исчезновения.

Образцы ДНК, взятые у 14 особей с острова Врангеля и 7 — из других мест, указывают на крайне низкое генетическое разнообразие на острове. Однако этого разнообразия было вполне достаточно для формирования здоровой популяции.

Вероятно, иммунная система мамонтов острова Врангеля была особенно подвержена ухудшению. Тем не менее, популяция на материке, по всей видимости, имела удивительную генетическую стабильность в течение десятков тысяч лет, даже в период внезапного потепления 14 000 лет назад.

По мнению учёных, вымирание мамонтов произошло из-за какого-то внешнего события, которым могло стать участие человека. 

Открытия, сделанные в ходе исследования, важны не только для понимания истории мамонтов, но и для разработки стратегий охраны исчезающих видов сегодня. Эти данные могут дать понимание долгосрочного воздействия на генетическое разнообразие популяций.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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