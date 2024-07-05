Т-Мобайл разработал систему защиты от спам-звонков

0:41 Your browser does not support the audio element. Эврика

На полях Финансового конгресса Банка России Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка, заявил, что технология блокировки мошеннических звонков в реальном времени "Нейрощит" от Т-Мобайл станет доступна другим операторам.

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Т-Мобайл планирует предоставить доступ к "Нейрощиту" для всего телекоммуникационного рынка. Эта технология позволяет автоматически определять мошеннические звонки и блокировать их в течение нескольких минут. В данный момент проводится закрытое тестирование с участием операторов, после чего будет принято решение о возможности продажи этой технологии.