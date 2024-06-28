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Почему ёж не самый желанный гость на участке?

0:38
Эврика

Ежи могут быть полезны для огорода, ведь они питаются насекомыми-вредителями. Однако специалисты советуют не привлекать этих животных на свой участок.

Почему ёж не самый желанный гость на участке?
Фото: openverse.org by etrenard, CC BY-SA 2.0

По словам экспертов, здоровых ежей редко можно увидеть в огороде. А вот животные, больные бешенством, вполне могут прийти на участок. Кроме бешенства, ежи могут передавать человеку такие заболевания, как герпес, туляремия и лептоспироз. Также эти животные могут переносить иксодовых клещей.

Таким образом, увидев на участке ежа, лучше аккуратно выпроводить его с участка. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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