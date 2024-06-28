Почему ёж не самый желанный гость на участке?

Ежи могут быть полезны для огорода, ведь они питаются насекомыми-вредителями. Однако специалисты советуют не привлекать этих животных на свой участок.
По словам экспертов, здоровых ежей редко можно увидеть в огороде. А вот животные, больные бешенством, вполне могут прийти на участок. Кроме бешенства, ежи могут передавать человеку такие заболевания, как герпес, туляремия и лептоспироз. Также эти животные могут переносить иксодовых клещей.
Таким образом, увидев на участке ежа, лучше аккуратно выпроводить его с участка.
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