Почему ёж не самый желанный гость на участке?

0:38 Your browser does not support the audio element. Эврика

Ежи могут быть полезны для огорода, ведь они питаются насекомыми-вредителями. Однако специалисты советуют не привлекать этих животных на свой участок.

Фото: openverse.org by etrenard, CC BY-SA 2.0

По словам экспертов, здоровых ежей редко можно увидеть в огороде. А вот животные, больные бешенством, вполне могут прийти на участок. Кроме бешенства, ежи могут передавать человеку такие заболевания, как герпес, туляремия и лептоспироз. Также эти животные могут переносить иксодовых клещей.

Таким образом, увидев на участке ежа, лучше аккуратно выпроводить его с участка.