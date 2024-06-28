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Некоторые бабочки перелетают через океан

1:34
Эврика

Бабочки вида Vanessa cardui знамениты своими длительными миграциями над сушей. Однако недавно учёные обнаружили, что эти насекомые способны совершать огромные перелёты через океан.

Некоторые бабочки перелетают через океан
Фото: flickr.com by Sue Corbisez, CC BY 2.0

Осенью 2013 года энтомолог Жерар Талавера во Французской Гвиане заметил на пляже несколько особей, которые явно отдыхали после утомительного путешествия. Это были первые признаки того, что бабочки могут мигрировать через океан.

Исследователи попытались выяснить происхождение и маршрут этих бабочек, используя генетический анализ и другие методы. К сожалению, невозможно прикрепить трекер к такому маленькому созданию, как бабочка.

Анализ ДНК показал, что бабочки связаны с европейскими и африканскими популяциями. Пыльца на их крыльях принадлежала растениям, которые растут только в африканском регионе Сахель. Это подтвердило, что бабочки действительно перелетели океан.

Соавтор исследования Клеман Батай считает, что маршрут бабочек мог быть ещё длиннее, начавшись в Европе. Таким образом, теоретически они могли преодолеть три континента и расстояние в 7000 километров.

Даже учитывая благоприятные ветровые потоки, которые помогли бабочкам преодолеть Атлантику, это всё равно значительное достижение для них. Как отметил исследователь Роджер Вила: "Бабочки, кажущиеся символом хрупкости, способны на невероятные подвиги".

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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