Учёные доказали, что использование смартфона не повышает риск онкологии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила, что использование смартфонов не вызывает рак мозга.
В течение семи лет учёные проводили масштабное исследование с участием 265 тысяч человек. В результате было зафиксировано 150 случаев злокачественных и 118 случаев доброкачественных опухолей, но ни один из них не был связан с использованием телефонов.
Ранее считалось, что активное использование мобильных телефонов приводит к росту риска онкологии за счёт повышенного радиоактивного излучения.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.