Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Начались съёмки остросюжетного сериала "СМЕРШ. 1944" с Игорем Петренко
Как во время бега обезопасить суставы и колени? Рассказал тренер
Бен Аффлек разозлился на фотографов, которые ждали его у дома Дженнифер Лопес
Учёные выяснили, что отсутствие жевательных зубов влияет на лишний вес
Что предпочтительнее: принимать душ или ванну
Страховщики назвали самую часто страхуемую марку автомобиля в Свердловской области
Как приготовить в духовке рыбные палочки
В Риме теперь можно осмотреть место убийства Юлия Цезаря
Как отслеживать здоровье собаки в домашних условиях
Учёные доказали, что использование смартфона не повышает риск онкологии

И всё-таки это миф: учёные опровергли взаимосвязь онкологии и мобильной связи

0:39
Эврика

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила, что использование смартфонов не вызывает рак мозга.

И всё-таки это миф: учёные опровергли взаимосвязь онкологии и мобильной связи
Фото: Freepik by freepik is licensed under public domain

В течение семи лет учёные проводили масштабное исследование с участием 265 тысяч человек. В результате было зафиксировано 150 случаев злокачественных и 118 случаев доброкачественных опухолей, но ни один из них не был связан с использованием телефонов.

Ранее считалось, что активное использование мобильных телефонов приводит к росту риска онкологии за счёт повышенного радиоактивного излучения.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Автоэксперты рекомендуют прогревать двигатель автомобиля летом
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Российская армия наступает в пригороде Угледара Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Клава Кока заплатила за фото с автомобилем 400 тысяч рублей
Казна пополнилась от налога на богатых
Важность регулярной проверки системы охлаждения автомобиля
В фильмографии Мордюковой есть фильм, который запретил Брежнев
Академик Аветисян: до сильного искусственного интеллекта по Канту ещё очень далеко
Тренер рассказал о пользе берпи
Устали бороться с муравьями? Используйте эти 4 метода для их полного уничтожения
Губернатор Беглов отменил повышение квартплаты в Санкт-Петербурге
Россияне получили доступ к удобному способу оплаты в Турции
Выбираем идеальное время для посадки контейнерных саженцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников