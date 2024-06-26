Учёные доказали, что использование смартфона не повышает риск онкологии

И всё-таки это миф: учёные опровергли взаимосвязь онкологии и мобильной связи

0:39 Your browser does not support the audio element. Эврика

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила, что использование смартфонов не вызывает рак мозга.

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В течение семи лет учёные проводили масштабное исследование с участием 265 тысяч человек. В результате было зафиксировано 150 случаев злокачественных и 118 случаев доброкачественных опухолей, но ни один из них не был связан с использованием телефонов.

Ранее считалось, что активное использование мобильных телефонов приводит к росту риска онкологии за счёт повышенного радиоактивного излучения.