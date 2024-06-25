Дипфейки объявлены незаконным методом агитации

Верховный суд Российской Федерации заявил, что использование дипфейков в предвыборной агитации является нарушением правил.
Дипфейк (от англ. deepfake, где deep — "глубокий", fake — "подделка") — это технология синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте и используемая для замены элементов видео или аудиозаписи.
С помощью дипфейка можно заменить лицо одного человека другим в видеозаписи, изменить тон голоса, добавить новые реплики и т. д. Эта технология может использоваться как в развлекательных целях, так и для создания поддельных новостей и других неэтичных действий.
Важно отметить, что использование дипфейков может быть незаконным и неэтичным, особенно если оно используется для обмана или манипуляции людьми.
В России пока неизвестно о масштабном применении этой технологии в электоральных процессах, однако, Верховный суд принял превентивные меры против подобного рода практик в будушем.
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