Дипфейки объявлены незаконным методом агитации

Верховный суд запретил использование дипфейков на выборах

1:05 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Верховный суд Российской Федерации заявил, что использование дипфейков в предвыборной агитации является нарушением правил.

Фото: flickr.com by mikemacmarketing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дипфейк (от англ. deepfake, где deep — "глубокий", fake — "подделка") — это технология синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте и используемая для замены элементов видео или аудиозаписи.

С помощью дипфейка можно заменить лицо одного человека другим в видеозаписи, изменить тон голоса, добавить новые реплики и т. д. Эта технология может использоваться как в развлекательных целях, так и для создания поддельных новостей и других неэтичных действий.

Важно отметить, что использование дипфейков может быть незаконным и неэтичным, особенно если оно используется для обмана или манипуляции людьми.

В России пока неизвестно о масштабном применении этой технологии в электоральных процессах, однако, Верховный суд принял превентивные меры против подобного рода практик в будушем.