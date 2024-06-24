Учёные нашли новые популяции сибирских пчёл

1:24 Your browser does not support the audio element. Эврика

В отдалённых районах за Уралом, включая Красноярский край, биологи из Томска обнаружили чистопородных сибирских пчёл. Это открытие было сделано во время экспедиции, целью которой было сохранение тёмной лесной пчелы, идеально приспособленной к жизни в суровых условиях этих мест.

Тёмная лесная пчела имеет насыщенный тёмный окрас — чаще всего чёрный или тёмно-коричневый. На её брюшке могут быть заметны слабые полосы, но они не такие выраженные, как у других подвидов медоносных пчёл.

По словам зооинженера Светланы Россейкиной, учёным удалось разработать алгоритмы для эффективной охраны этих уникальных созданий. Она рассказала, что в последние годы численность этого подвида пчёл стремительно сокращалась, а на его место приходили виды с других территорий.

Из-за скрещивания с карпатской, карникой и бакфастом чистопородных сибирских пчёл стало критически мало. Чтобы восстановить популяцию, необходимо было найти "последних из могикан". И это удалось сделать, в том числе на землях старообрядческих общин. Генетически чистые особи станут основой для сохранения и преумножения этой уникальной породы.

Исследования учёных позволят решить проблему вымирания пчёл в Европейской России.