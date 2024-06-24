В Чернобыльской зоне стало возможно ведение сельского хозяйства

1:27 Your browser does not support the audio element. Эврика

Учёные выяснили, что зона отчуждения вокруг Чернобыля может быть сокращена, биосфера адаптировалась к повышенному уровню радиации, а сам его уровень снизился до относительно безопасного для жизни.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла катастрофа, в результате которой уровень радиации в окружающей среде резко повысился, а территория стала непригодной для проживания.

Однако спустя почти четыре десятилетия учёные пришли к выводу, что зона отчуждения вокруг Чернобыля может снова стать пригодной для сельскохозяйственного производства.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале New Scientist, измерения показали, что сейчас в районе Чернобыльской АЭС можно выращивать различные культуры. Уровень радиации снизился до безопасного уровня.

Кроме того, учёные изучили образцы крови волков, обитающих на территории отчуждения. Оказалось, что их иммунная система отличается от иммунной системы волков из других регионов и лучше приспособлена к повышенной радиации.

У этих хищников развился ген, который обеспечивает устойчивость к развитию раковых заболеваний. Это открытие подтверждает предположение учёных о том, что адаптация к условиям Чернобыля привела к изменениям в организмах животных.