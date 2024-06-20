"Антифишинг" заблокировал сотни тысяч мошеннических сайтов

В России в полную силу заработала система "Антифишинг"

0:43 Your browser does not support the audio element. Эврика

С начала года система "Антифишинг" заблокировала более 60 тысяч вредоносных ресурсов. Всего благодаря этой системе в России прекратили работу около 215 тысяч фишинговых сайтов, созданных мошенниками.

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Согласно информации Минцифры, мошенники чаще всего подделывают сайты инвестиционных площадок, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также сайты банков, социальных сетей и мессенджеров. Кроме того, они создают сайты организаций, предоставляющих услуги досуга, например, онлайн-бронирование. Также встречаются сайты органов государственной власти, которые подделываются злоумышленниками.