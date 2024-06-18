В Балтийском море нашли живую водоросль, появившуюся в VI веке

1:27 Your browser does not support the audio element. Эврика

Недавно учёные обнаружили в Балтийском море самое древнее морское растение в мире. Возраст находки — 1400 лет! Это представитель вида Zostera marina, известного как взморник морской.

Команда исследователей использовала инновационный метод — «генетические часы», чтобы определить возраст растения.

Подобные представители фауны имеют особенность — они производят раметы, которые могут отделяться и становиться самостоятельными организмами. Этот процесс называется вегетативным размножением и широко распространён в животном, грибном и растительном царствах.

Генетические различия внутри раметов можно использовать для определения их возраста. В процессе роста основного организма могут возникать мутации, которые закрепляются и накапливаются в потомках. «Генетические часы» считывают эту информацию, сравнивая предков с потомками.

Исследователи имели доступ к 17-летнему клону морской водоросли, который хранился в лаборатории. Его использовали для сравнения с диким образцом. Расчёты «генетических часов» показали, что возраст дикого клона составляет 1402 года.

Кроме того, тестирование нового метода выявило множество других клонов, возраст которых составляет несколько столетий.