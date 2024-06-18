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Учёные изучили поведение самок комаров

Комары кусают тоже "по науке"

1:03
Эврика

Учёные изучили, как комары выбирают объект нападения.

Комары кусают тоже "по науке"
Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's

Комары — известные кровососущие насекомые. Они обладают невероятно чувствительным обонянием, которое позволяет им находить и различать источники крови на расстоянии до 30 метров.

Для комаров недостаточно просто человеческого запаха. Они идентифицируют уникальный "микробный автограф", который у каждого человека свой и формируется нашим иммунитетом.

Эксперименты показали, что самки комара способны к самообучению. Например, им предложили два отреза ткани: один источал человеческий запах, к которому стремились подопытные насекомые.

Также исследователи выяснили, что в тёплое время года комары чаще выбирают птиц в качестве источника крови, а в более прохладные периоды им больше нравится кровь млекопитающих. Однако в наших широтах комары активны только летом и сосут кровь у всех теплокровных существ на своём пути.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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