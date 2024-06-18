В Арктике появились гибриды бурых и белых медведей

1:35 Your browser does not support the audio element. Эврика

Из-за глобального потепления медведи-гризли стали всё чаще встречаться в Арктике, постепенно вторгаясь на территории белых медведей. Исследователи обнаружили подтверждение существования гибридов этих двух видов животных.

Среди них можно выделить два типа: гролар и пизли. Гролар — это потомок самца гризли и самки белого медведя, а пизли — потомок самца белого медведя и самки гризли. Все известные гибриды, обитающие за пределами зоопарков, относятся к первому типу.

По мнению исследователя Рут Ривкин, пересечение ареалов белых медведей и гризли в основном происходит летом, когда белые медведи ожидают образования морского льда. Самцы гризли всё чаще оказываются на морском льду и охотятся в Канадском Арктическом архипелаге. Хотя встречи с самками белых медведей на льду редки, такие случаи могут привести к спариванию, поскольку самцы медведей гризли более агрессивны и могут победить конкурентов за самку.

Ожидалось, что с увеличением числа встреч гризли и белых медведей гибриды станут более распространёнными, что послужило причиной для международного сотрудничества в изучении этого вопроса. Для обнаружения «скрытых» гибридов между гризли и белыми медведями был разработан новый инструмент мониторинга — генетический чип SNP. Однако с его помощью было выявлено лишь восемь гроларов, что указывает на их редкость в Западной Арктике.