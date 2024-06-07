ИИ от "Яндекс" поможет в составлении генеалогического древа

Яндекс предлагает новый сервис, который поможет пользователям найти информацию о своих предках и исторических событиях.
Теперь в сервисе "Поиск по архивам" доступны данные из справочников Национальной электронной библиотеки и Российской государственной библиотеки. Нейросеть расшифровала около 600 книг, что составляет 275 тысяч страниц с адресами, списками государственных служащих и информацией о недвижимости.
С помощью этих справочников можно искать информацию об исторических личностях, своих предках и родственниках прямо в интернете.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.