РФ и КНР будут создавать совместную лунную станцию

Во вторник на заседании Государственной Думы было ратифицировано соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции.
Соглашение было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года. В пояснительной записке отмечается, что это соглашение отвечает интересам России, так как будет способствовать укреплению стратегического партнёрства с Китаем, развитию космической деятельности России и закреплению ведущей роли нашей страны в освоении космического пространства, включая исследование и использование Луны.
Основной задачей Международной научной лунной станции является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение Луны и проведение фундаментальных исследовательских экспериментов. Предполагается, что станция будет работать в беспилотном режиме в течение длительного времени с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.
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