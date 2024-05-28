РФ и КНР будут создавать совместную лунную станцию

Россия и Китай будут совместно осваивать Луну

1:02 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Во вторник на заседании Государственной Думы было ратифицировано соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции.

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Соглашение было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года. В пояснительной записке отмечается, что это соглашение отвечает интересам России, так как будет способствовать укреплению стратегического партнёрства с Китаем, развитию космической деятельности России и закреплению ведущей роли нашей страны в освоении космического пространства, включая исследование и использование Луны.

Основной задачей Международной научной лунной станции является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение Луны и проведение фундаментальных исследовательских экспериментов. Предполагается, что станция будет работать в беспилотном режиме в течение длительного времени с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.