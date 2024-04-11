Владимир Путин поручил профинансировать космическую ядерную энергетику

РИА Новости: Владимир Путин поручил профинансировать развитие ядерной энергетики в космосе

0:55 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Издание РИА Новости сообщило, что Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Роскосмосом" и "Росатомом" принять решения о выделении с 2024 года средств на проект по развитию космической ядерной энергетики.

Фото: Официальный сайт Nasa is licensed under public domain

Развитие отечественных технологий развития энергетических установок на радиоактивном топливе для применения в космической сфере серьёзно тревожат США, которые подозревают Россию в разработке "космического оружия", способного выводить ядерное оружие на земную орбиту. Россия в свою очередь заявляет своей приверженности договору от 1963 года, запрещающему испытания ядерного оружия в космосе. В то же время отечественные эксперты не отрицают, что ведущие космические державы: Россия, США и Китай ведут разработки неких оружейных систем для выведения из строя космических спутников.