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Ощущение невесомости, виды Земли, но работа не ждёт: космонавт Сергей Крикалёв описал впечатления от первого полёта в космос

Космонавт Крикалёв: все впечатления от полёта в космос идут в параллель с работой, которую выполняешь

1:44
Эврика

День космонавтики — отмечаемая сначала в СССР, а после в России и других странах постсоветского пространства 12 апреля дата, установленная в ознаменование первого полёта человека в космос.

Космонавт Крикалёв: все впечатления от полёта в космос идут в параллель с работой, которую выполняешь
Фото: Официальный сайт Nasa is licensed under public domain

Все впечатления идут в параллель с работой, которую выполняют космонавты. Об этом Pravda.Ru сообщил летчик-космонавт, Герой Советского Союза и России Сергей Крикалёв.

"Там много чего пронеслось, на самом деле довольно длинная подготовка и вот первый запуск — это на самом деле начинаешь понимать, что наступает момент, когда вся длительная подготовка, которая когда ты получал образование, когда ты работал на космическом предприятии, когда ты проходил отбор в отряд космонавтов, длительная подготовка в отряде космонавтов, состоящая из нескольких этапов, и, в общем-то, десятки, может быть, даже сотни экзаменов сданные. И ты вот приступаешь к новому варианту, где вот эти все знания получены, и ты должен уже отдавать для пользы программы. Поэтому вот какое-то ощущение такое перехода с одного этапа на другой, наверное, было", — рассказал он.

Как рассказал Крикалёв, в полёте он выполнял программу, проводил эксперименты и испытания.

"Ты загружен работой, ты краем глаза видишь, конечно, изогнутый горизонт в иллюминаторе, ты ощущаешь невесомость, ты к этому готовился, естественно, но, в общем, как бы вот эти все впечатления идут в параллель с той работой, которую ты выполняешь", — отметил космонавт.

По словам собеседника Pravda.Ru, программа полёта не заканчивается тем, что космонавты приземлились, она просто переходит на следующий этап, и этот этап включает изучение процесса реабилитации или реадаптации к земным условиям.

 

Космонавт Сергей Крикалёв описал первые впечатления от первого полёта в космос
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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