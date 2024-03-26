В созвездии Ориона скоро взорвётся звезда

Жители Земли могут увидеть гибель звезды Бетельгейзе

1:59 Your browser does not support the audio element. Эврика

Астрономы зафиксировали потемнение звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона, что может быть признаком скорой её гибели в результате термоядерного взрыва. Вспышка от взрыва будет столь сильной, что в течение некоторого времени её будет видно с Земли даже невооружённым глазом при дневном свете. Однако поскольку расстояние до звезды от Земли составляет 640 световых лет, то никакой угрозы для её жителей взрыв звезды не представляет, и даже сияние от её взрыва будет видно уже тогда, когда в реальности взрыв закончится, и она станет красным карликом.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Бетельгейзе — это красный сверхгигант, расположенный в созвездии Орион. Это одна из самых ярких и узнаваемых звезд на ночном небе.

Бетельгейзе находится на расстоянии около 642 световых лет от Земли и является одной из самых больших известных звезд. Ее диаметр оценивается примерно в 950-1200 раз больше диаметра Солнца, что примерно равно расстоянию от Солнца до Плутона. Если поставить Бетельгейзе на место Солнца, то ее атмосфера достигала бы орбиты Юпитера.

Масса Бетельгейзе оценивается в 15 — 20 масс Солнца, а ее светимость составляет около 85 000-100 000 светимостей Солнца. Звезда находится на последней стадии своей эволюции, и в ближайшее время ожидается ее взрыв как сверхновой. Бетельгейзе уже начала терять свою массу, и ее внешние слои расширяются со скоростью около 10-20 километров в секунду.

Название звезды происходит от арабского слова "йад ал-джауза”, что означает "рука близнеца”. Бетельгейзе относится к трем звездам в поясе Ориона, образующим "руку” созвездия.

Впрочем, по космическим меркам понятие "ожидаемого события" может составлять сотни лет.