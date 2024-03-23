Могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России, объяснил специалист

Специалист рассказал, могут ли иностранные компании отключить смартфоны в России

0:50 Your browser does not support the audio element. Эврика

Ведущий аналитик Эльдар Муртазин рассказал, в каком случае возможно полное отключение смартфонов на территории России по воле западных компаний.

Фото: Pexels by thomas vanhaecht is licensed under CC0

Муртазин назвал предупреждения об отключении гаджетов российским пользователям страшилкой, которых часто пугают наших граждан.

Ранее пользователей смарфонов научили правильно очищать память гаджета.

Эксперт считает такое развитие событий маловероятным, так как, по его мнению, Apple и Google невыгодно отключать смартфоны в нашей стране.

"Отключение смартфонов и компьютеров от этих систем в нашей стране возможно только в одном случае — за 15-20 минут до ядерной атаки в адрес России", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Он отмтеил, что отключение россиянам смартфонов — технически сложная задача.