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"Многое знание умножает печаль"

Учёные предупредили об опасности "информационной перегрузки"

1:26
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Учёные в журнале Nature Human Behavior опубликовали статью, в которой предложили ввести понятие "смог данных".

По наблюдениям междисциплинарного сообщества исследователей современный человек помимо проблем экологического характера сталкивается ещё с агрессивным потоком информации, большая часть которой носит деструктивный характер. Потоки информации засоряют память и переключают на себя мыслительные процессы, в результате чего человек тратит свои умственные усилия на решение задач, к нему не относящихся. 

Решение задач и реализация функций мозговой, интеллектуальной деятельности должна стимулировать выработку амфетамина, который в природной его дозировке повышает продуктивность человеческой деятельности. "Информационный смог" опасен тем, что, засоряя мозг излишней и непрактичной информацией, переключает его на решение задач, которые не принесут ему радости от своей реализации, ибо заведомо никак не связаны с его усилиями. 

Таким образом, учёные предлагают вводить "информационную гигиену" и в ходе жизнедеятельности "выходить в оффлайн", полностью отказываясь от всех цифровых устройств, передающих информацию.  Для обычных людей предлагается двухдневный отдых от информационного потока в течение выходных. Таким образом, соблюдение информационной гигиены должно способствовать сохранению эмоциональной стабильности и интеллектуальной полноценности. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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