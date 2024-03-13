В Москве прошла выставка "Робототехника и искусственный интеллект”, на которой впервые был представлен досмотровый робототехнический комплекс под названием "Богомол”

Роботы на страже безопасности

1:04 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

В Москве прошла выставка "Робототехника и искусственный интеллект”.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

На ней впервые был представлен досмотровый робототехнический комплекс под названием "Богомол”. Он способен собирать аудио- и видеоинформацию в труднодоступных местах, например, под машиной или сценой. Об этом ТАСС рассказали в компании "ПИК ПБА".

Размеры комплекса: 425 на 450 на 165 мм, а масса — 12,9 кг. При этом его грузоподъёмность — 15 кг.

"В реальности робот способен увезти на себе человека, мы проводили такие испытания. Решение, что именно перевозить на этой платформе, принимает заказчик. Наш робототехнический комплекс с грузом в 30-40 кг может продвинуться в любое место", — подчеркнули в "ПИК ПБА".

Также в организации добавили, что они разработали модификацию с меньшей грузоподъемностью, которая называется "Скарабей". Этот комплекс способен перемещать грузы до 7 кг.