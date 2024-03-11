В экстракте дальневосточной слизневой морской звезды найдены химические соединения, обладающие противоопухолевыми свойствами

Учёные обнаружили в морской звезде соединения, которые могут помочь в борьбе с раком

0:50 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

В экстракте дальневосточной слизневой морской звезды Pteraster marsippus обнаружены химические соединения, которые, возможно, помогут в борьбе с раком.

Фото: flickr.com by Джерри Киркхарт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это открытие сделали учёные Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН.

"Такие соединения, которые потенциально могут бороться с раком, действительно обнаружили в этом виде морской звезды. Сейчас этот проект находится на стадии научных исследований,” — сообщил ТАСС замдиректора института по научной работе Михаил Кусайкин.

Он рассказал, что открытые учёными соединения в ходе экспериментов подавляют рост и развитие клеток рака молочной железы человека. Это открывает новые возможности для использования этих беспозвоночных животных в качестве источников препаратов для борьбы с опухолью.