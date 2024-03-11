В экстракте дальневосточной слизневой морской звезды найдены химические соединения, обладающие противоопухолевыми свойствами

В экстракте дальневосточной слизневой морской звезды Pteraster marsippus обнаружены химические соединения, которые, возможно, помогут в борьбе с раком.
Это открытие сделали учёные Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН.
"Такие соединения, которые потенциально могут бороться с раком, действительно обнаружили в этом виде морской звезды. Сейчас этот проект находится на стадии научных исследований,” — сообщил ТАСС замдиректора института по научной работе Михаил Кусайкин.
Он рассказал, что открытые учёными соединения в ходе экспериментов подавляют рост и развитие клеток рака молочной железы человека. Это открывает новые возможности для использования этих беспозвоночных животных в качестве источников препаратов для борьбы с опухолью.
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