Миф об электромагнитном излучении телефона как важной причине развития рака разоблачён

Телефоны не вызывают рак

0:40 Your browser does not support the audio element. Эврика

Учёные доказали отсутствие прямой взаимосвязи использования телефона или смартфона с развитием онкологии.

В журнале Environment International опубликовали исследование, основанное на сопоставлении 250 000 пользователей, которые активно использовали смартфоны в течение шести лет. Процент заболевших раком в этой категории сопоставлен с общей статистикой заболеваемости онкологией. В итоге, выяснилось, что процент в первой подборке не превысил процент средней заболеваемости раком. Таким образом, стереотип о прямой связи использования смартфона и развития онкологии не нашёл очевидного подтверждения.