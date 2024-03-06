Какой будет погода в выходные и праздничные дни в Москве, рассказала метеоролог Позднякова

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова дала прогноз погоды на 8 марта и выходные.
Метеоролог рассказала, что ближе к выходным ожидаются морозы до минус 14 градусов ночью. Днём столбики термометров поднямутся до плюсовой отметки.
Позднякова отметила, что праздничный день 8 марта не приподнесёт москвичам никаких сюрпризов в виде тепла и солнца.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил о надвигающихся морозах.
"В ночные часы ожидается морозная погода с показателем до минус 7 градусов, пойдёт небольшой снег", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
В выходные, по словам эксперта, прогнозируется небольшой снег и сильный туман.
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