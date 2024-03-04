В медицинском университете города Киров создали биоплёнку, которая рассасывается самостоятельно и может заменить бинты и пластыри

В Кирове создали биоплёнку на основе лактобактерий

В медицинском университете города Киров создали биоплёнку, которая рассасывается самостоятельно. Обо всём этом в интервью изданию ТАСС сообщила заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии Кировского государственного медицинского университета Екатерина Колеватых.

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Эта биоплёнка сама фиксируется на ране, может остановить кровь и снять воспаление. В её основе — лактобактерии. Выпускать её можно в виде плёнки, пластыря, порошка или гранул.

Создатели препарата хотят наладить его массовое производство. Ещё один плюс данного изделия — низкая себестоимость. Документы на получение патента уже направили.