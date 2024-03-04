В медицинском университете города Киров создали биоплёнку, которая рассасывается самостоятельно и может заменить бинты и пластыри

В медицинском университете города Киров создали биоплёнку, которая рассасывается самостоятельно. Обо всём этом в интервью изданию ТАСС сообщила заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии Кировского государственного медицинского университета Екатерина Колеватых.
Эта биоплёнка сама фиксируется на ране, может остановить кровь и снять воспаление. В её основе — лактобактерии. Выпускать её можно в виде плёнки, пластыря, порошка или гранул.
Создатели препарата хотят наладить его массовое производство. Ещё один плюс данного изделия — низкая себестоимость. Документы на получение патента уже направили.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.