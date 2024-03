В медицинском университете города Киров создали биоплёнку, которая рассасывается самостоятельно и может заменить бинты и пластыри

В медицинском университете города Киров создали биоплёнку, которая рассасывается самостоятельно. Обо всём этом в интервью изданию ТАСС сообщила заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии Кировского государственного медицинского университета Екатерина Колеватых.

Фото: commons.wikimedia.org by Магнус Манске is licensed under Creative Commons Attribution 1.0 Generic.