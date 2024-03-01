Синоптик объяснил, что предчувствие весны в марте обманчиво

Метеоролог Вильфанд предупредил, что потепление в Москве сменится морозами к концу недели

1:13 Your browser does not support the audio element. Эврика

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ждать в первую неделю весны.

Фото: TG-канал Андрея Воробьёва

Метеоролог отметил, что солнечная погода в начале марта не будет означать потепление. Он отметил, что в московский регион будут проникать холодные потоки воздуха с Южного Урала, где сейчас наблюдаются морозы до — 25 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил о снегопадах в марте.

"В начале недели температура в столице была выше нормы на 5 градусов. В пятницу она все еще будет превышать норму, но не так сильно — днем ожидается +2…+4 градуса. В субботу ночью -2…0 градусов, днем +3…+5. В воскресенье ночью заметные морозцы — от -4 до -9 градусов. А днем 0…+5", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Вильфенд рассказал, что солнечная погода, которую мы наблюдаем, это лишь обманчивое предчувствие весны. Он отметил, что полноценной весны следует ожидать не ранее середины апреля, когда температура воздуха поднимется выше 15 градусов.