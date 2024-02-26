Какой погоды ждать москвичам в начале марта, рассказал Ильин

Синоптик Ильин предупредил, что в Москве в начале марта ожидаются дожди

0:44 Your browser does not support the audio element. Эврика

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал об осадках в начале весны в Москве.

Фото: Northjersey.com/USA Today Network by Amy Newman

Метеоролог отметил, что в начале марта не ожидается резких температурных скачков. Атмосферное давление, по его словам, тоже будет держаться примерно на одном уровне.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд высказал свои сомнения по поводу жаркого лета в 2024 году.

В беседе с "Вечерней Москвой" синоптик рассказал, что снегопады сменятся кратковременными дождями. Ильин объяснил, что погоду в столице будет определять атициклон. Он предупредил о том, что установится высокое атмосферное давление до 760 миллиметров ртутного столба.