Какой погоды ждать москвичам в начале марта, рассказал Ильин

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал об осадках в начале весны в Москве.
Метеоролог отметил, что в начале марта не ожидается резких температурных скачков. Атмосферное давление, по его словам, тоже будет держаться примерно на одном уровне.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд высказал свои сомнения по поводу жаркого лета в 2024 году.
В беседе с "Вечерней Москвой" синоптик рассказал, что снегопады сменятся кратковременными дождями. Ильин объяснил, что погоду в столице будет определять атициклон. Он предупредил о том, что установится высокое атмосферное давление до 760 миллиметров ртутного столба.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.