Учёные научились синтезировать искусственный пантетин

Изобретён способ синтезирования пантетина

1:18 Your browser does not support the audio element. Эврика

Учёные научились синтезировать пантетин, что стало известно из публикации журнала "Science".

Фото: openverse by governortomwolf is licensed under CC BY 2.0.

Пантетин - это органическое соединение, производное аминокислоты бета-аланина. Он используется в качестве промежуточного продукта в биохимических реакциях, связанных с обменом веществ. Пантетин участвует в синтезе коэнзима А, важного кофермента, необходимого для регуляции обмена жиров, углеводов и аминокислот. Также пантетин обладает антиоксидантными свойствами и может использоваться в качестве пищевой добавки для улучшения здоровья и долголетия.

Обычно пантетин получают из природных источников, таких как дрожжи и семена подсолнечника, а также синтетическим путем из бета-аланина и других химических соединений. Процесс получения пантетина включает в себя различные стадии очистки и концентрации, чтобы получить чистый и стабильный продукт.

Однако британским учёным удалось создать искусственный пантетин путём ряда химических реакций с органическим реагентами. Открытие синтеза пантетина имеет как теоретическое значение, приближая нас к тайне разгадки синтеза органических соединений из неорганических, так и практическое значение, поскольку это может привести к прорывным открытиям в фармацевтике.