Учёные научились синтезировать искусственный пантетин

Учёные научились синтезировать пантетин, что стало известно из публикации журнала "Science".
Пантетин - это органическое соединение, производное аминокислоты бета-аланина. Он используется в качестве промежуточного продукта в биохимических реакциях, связанных с обменом веществ. Пантетин участвует в синтезе коэнзима А, важного кофермента, необходимого для регуляции обмена жиров, углеводов и аминокислот. Также пантетин обладает антиоксидантными свойствами и может использоваться в качестве пищевой добавки для улучшения здоровья и долголетия.
Обычно пантетин получают из природных источников, таких как дрожжи и семена подсолнечника, а также синтетическим путем из бета-аланина и других химических соединений. Процесс получения пантетина включает в себя различные стадии очистки и концентрации, чтобы получить чистый и стабильный продукт.
Однако британским учёным удалось создать искусственный пантетин путём ряда химических реакций с органическим реагентами. Открытие синтеза пантетина имеет как теоретическое значение, приближая нас к тайне разгадки синтеза органических соединений из неорганических, так и практическое значение, поскольку это может привести к прорывным открытиям в фармацевтике.
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