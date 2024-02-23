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Рак кожи или груди развивается у людей с высшим образованием. Рак горла, мозга и легких у тех, чей уровень образования низок

De Standaard: Риск развития рака кожи или молочной железы связан с уровнем образования

0:55
Эврика

Исследование, проведенное Фондом регистрации рака и опубликованное в бельгийской газете De Standaard, установило взаимосвязь между уровнем образования и риском развития рака кожи и молочной железы.

De Standaard: Риск развития рака кожи или молочной железы связан с уровнем образования
Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/news-en/wp-content/uploads/2019/05/Benign-Skin.jpg

Анализ данных, собранных у почти семи миллионов жителей Бельгии, выявил, что люди с более низким уровнем образования имеют более высокий риск заболевания раком легких, мозга и горла. Одной из причин, объясняющих это явление, является более высокий уровень курения среди данной группы.

С другой стороны, выяснилось, что рак молочной железы и кожи чаще диагностируется у людей с высшим образованием. У женщин с низким уровнем образования, кто имеет несколько детей в раннем возрасте, риск заболевания раком молочной железы оказался ниже. Вероятно, это связано с тем, что женщины с высшим образованием, как правило, рожают меньше детей, и к тому же позже.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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