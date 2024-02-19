Когда в Москву придёт оттепель, объяснил метеоролог Ильин

Синоптик Ильин рассказал, что к концу этой недели в Москву придёт оттепель

0:57 Your browser does not support the audio element. Эврика

Синоптик Александр Ильин спрогнозировал повышение тмпературы воздуха на этой неделе в Москве.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Метеоролог объяснил, что североатлантический циклон принесёт потепление на Европейскую часть России. Начнётся неделя, по его словам, морозами до минус 15 градусов.

Со среды, по прогнозам синоптика, ожидается повышение температуры. Столбик термометра будет показывать минус 4 градуса.

23 февраля, по словам Ильина, в столице будет солнечно и тепло.

"В пятницу, 23 февраля, будет без осадков, переменная облачность. В столице появится солнце. Температура днём составит от нуля до плюс двух градусов тепла", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Ильин рассказал, что повышение температуры может сопровождаться моросящим дождём. Он призвал быть осторожными, так как начнётся период ската снега с крыш.