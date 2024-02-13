Какая погода ждёт москвичей в марте, рассказала метеоролог Позднякова

Метеоролог Позднякова рассказала, что в начале марта температура в Москве будет выше нуля

0:37 Your browser does not support the audio element. Эврика

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в начале весны.

Фото: openverse by MTSOfan is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Позднякова считает, что март в этом году порадует москвичей комфортной погодой.

Ранее метеоролог предупредила о морозах до минус 20 градусов.

"Температуры воздуха в начале первого весеннего месяца будут положительными. То есть в пределах одного градуса со значением "плюс", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Синоптик прогнозирует, что средняя температура первого месяца весны установится на отметке около нуля градусов.