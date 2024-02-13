Какая погода ждёт москвичей в марте, рассказала метеоролог Позднякова

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в начале весны.
Позднякова считает, что март в этом году порадует москвичей комфортной погодой.
Ранее метеоролог предупредила о морозах до минус 20 градусов.
"Температуры воздуха в начале первого весеннего месяца будут положительными. То есть в пределах одного градуса со значением "плюс", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Синоптик прогнозирует, что средняя температура первого месяца весны установится на отметке около нуля градусов.
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