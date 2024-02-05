Почему не полезны искусственные куриные яйца, рассказал доцент Работягов

Доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов рассказал о производстве синтетических яиц.
Учёный объяснил, что 15 лет назад в Китае начали производить искусственные яйца. На российских прилавках такую продукцию встретить сложно.
Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал вкусовые качества импортных яиц.
Специалист отметил, что химики не могут создать равноценный аналог натуральному куриному яйцу.
"По сути этот продукт является суррогатом и не полезен для человека, а продажа их под видом настоящих — мошенничество", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.