Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Politico: дипломатам РФ могут ограничить передвижение по Евросоюзу
Представитель Управления Росреестра назвала изменения в сфере недвижимости
Тайные коды стюардов: как экипаж обозначает пассажиров в полёте
Что нужно знать о восковой эпиляции
Врачи ответили, что не стоит пить кефир на ночь
Ученые назвали возможную причину возникновения проблем со сном у многих людей
Капкейки с бананом — простой и вкусный десерт
Обработка семян лука перед посадкой обеспечит высокую всхожесть
Экономист Ордов обосновал отсутствие для Европы альтернативы торговли с РФ
Почему не полезны искусственные куриные яйца, рассказал доцент Работягов

Доцент Работягов назвал искусственные куриные яйца суррогатом

0:43
Эврика

Доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов рассказал о производстве синтетических яиц. 

Доцент Работягов назвал искусственные куриные яйца суррогатом
Фото: Own work by Biswarup Ganguly is licensed under GNU Free Documentation License

Учёный объяснил, что 15 лет назад в Китае начали производить искусственные яйца. На российских прилавках такую продукцию встретить сложно. 

Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал вкусовые качества импортных яиц. 

Специалист отметил, что химики не могут создать равноценный аналог натуральному куриному яйцу. 

"По сути этот продукт является суррогатом и не полезен для человека, а продажа их под видом настоящих — мошенничество", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
За убийство российских граждан в Ил-76 будет наказана Польша Любовь Степушова Выступит ли Польша против РФ вместо обескровленной и обворованной Украины Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России: одна из них алкоголь
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Последние материалы
Врачи ответили, что не стоит пить кефир на ночь
Ученые назвали возможную причину возникновения проблем со сном у многих людей
Доцент Работягов назвал искусственные куриные яйца суррогатом
Капкейки с бананом — простой и вкусный десерт
Обработка семян лука перед посадкой обеспечит высокую всхожесть
Экономист Ордов обосновал отсутствие для Европы альтернативы торговли с РФ
Автоэксперты: названо лучшее время для покупки автомобиля
Игрок "Зенита" Коваленко признался, что на первых тренировках клуба он "умирал"
Pais: Запад даёт Украине понять, что утраченные территории, вероятно, не вернуть
Следователь-криминалист рассказал, как правоохранительные органы справляются с новыми видами преступлений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников