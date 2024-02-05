Почему не полезны искусственные куриные яйца, рассказал доцент Работягов

Доцент Работягов назвал искусственные куриные яйца суррогатом

0:43 Your browser does not support the audio element. Эврика

Доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов рассказал о производстве синтетических яиц.

Фото: Own work by Biswarup Ganguly is licensed under GNU Free Documentation License

Учёный объяснил, что 15 лет назад в Китае начали производить искусственные яйца. На российских прилавках такую продукцию встретить сложно.

Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал вкусовые качества импортных яиц.

Специалист отметил, что химики не могут создать равноценный аналог натуральному куриному яйцу.

"По сути этот продукт является суррогатом и не полезен для человека, а продажа их под видом настоящих — мошенничество", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".