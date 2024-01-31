Об аномалиях погоды в феврале предупредила метеоролог Позднякова

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, чего ждать от погоды в феврале жителям Москвы.
Метеоролог Позднякова рассказала, что погода в Москве в первые дни февраля будет тёплой, температура воздуха будет повышаться до 5 градусов выше нуля. Ожидается снег с дождём.
Эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" предупредила, что атмосферное давление будет высоким, на 7–12 единиц выше нормы.
Рассказала она и о том, что регион окажется в глубокой "барической ложбине", то есть давление резко понизится.
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