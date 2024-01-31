Об аномалиях погоды в феврале предупредила метеоролог Позднякова

Метеоролог Позднякова предупредила о повышении атмосферного давления в первые дни февраля

0:37 Your browser does not support the audio element. Эврика

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, чего ждать от погоды в феврале жителям Москвы.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Метеоролог Позднякова рассказала, что погода в Москве в первые дни февраля будет тёплой, температура воздуха будет повышаться до 5 градусов выше нуля. Ожидается снег с дождём.

Эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" предупредила, что атмосферное давление будет высоким, на 7–12 единиц выше нормы.

Рассказала она и о том, что регион окажется в глубокой "барической ложбине", то есть давление резко понизится.