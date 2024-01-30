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Синоптик Шувалов предупредил о нетипичной погоде в первой декаде февраля

Синоптик Шувалов спрогнозировал превышение температуры воздуха в первой декаде февраля в Москве

0:43
Эврика

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объяснил, какая погода ждёт москвичей в первой декаде февраля.

Синоптик Шувалов спрогнозировал превышение температуры воздуха в первой декаде февраля в Москве
Фото: Ледяной дождь by Shawn Harquail is licensed under CC BY-NC 2.0

Специалист рассказал, что в первые десять дней февраля температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму. Столбик термоментра, по его словам, поднимется выше нуля.

Он отметил, что февраль будет коренным образом отличаться от холодного декабря и января. В Москве, по словам синоптика, ожидается дождь.

"Температура в столице будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. А в дневные часы термометр может подняться до плюсовых значений", — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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