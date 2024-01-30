Синоптик Шувалов предупредил о нетипичной погоде в первой декаде февраля

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объяснил, какая погода ждёт москвичей в первой декаде февраля.
Специалист рассказал, что в первые десять дней февраля температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму. Столбик термоментра, по его словам, поднимется выше нуля.
Он отметил, что февраль будет коренным образом отличаться от холодного декабря и января. В Москве, по словам синоптика, ожидается дождь.
"Температура в столице будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. А в дневные часы термометр может подняться до плюсовых значений", — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".
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