Метеоролог Шувалов призвал не верить "народным приметам" о погоде

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с Pravda. Ru рассказал, на чём основаны "народные" предсказания о погоде.
Шувалов объяснил, что прогнозы погоды на длительные периоды редко бывают правдивыми и точными.
"Точных численных методов, как, предположим, прогноз погоды на 5-7 суток вперёд, для прогнозов на сезон нет и пока не предвидится. Вообще есть проблема предсказуемости погоды. Хотя, конечно, когда мы говорим о сезоне, то там в первую очередь речь идёт об аномалиях — об аномалиях температуры, об аномалиях количества осадков и так далее", — отметил эксперт.
Метеоролог считает, что так называемые народные приметы — это просто случайные совпадения.
"Например, принято считать, что после холодной зимы будет жаркое лето — некий закон компенсации. Если было холодно, значит, должны компенсировать. Ничего подобного. Там в 50% нормальное лето после холодной зимы, в 20% — холодное лето после холодной зимы, в 30%", — объяснил специалист.
Синоптик рассказал, что Гидрометцентр проверял "народные приметы" и пришёл к выводу, что они носят случайный характер.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.