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Метеоролог Шувалов призвал не верить "народным приметам" о погоде

Метеоролог Шувалов объяснил, как работают "народные приметы" о погоде

1:12
Эврика

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с Pravda. Ru рассказал, на чём основаны "народные" предсказания о погоде.

Метеоролог Шувалов объяснил, как работают "народные приметы" о погоде
Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Шувалов объяснил, что прогнозы погоды на длительные периоды редко бывают правдивыми и точными.

"Точных численных методов, как, предположим, прогноз погоды на 5-7 суток вперёд, для прогнозов на сезон нет и пока не предвидится. Вообще есть проблема предсказуемости погоды. Хотя, конечно, когда мы говорим о сезоне, то там в первую очередь речь идёт об аномалиях — об аномалиях температуры, об аномалиях количества осадков и так далее", — отметил эксперт.

Метеоролог считает, что так называемые народные приметы — это просто случайные совпадения.

"Например, принято считать, что после холодной зимы будет жаркое лето — некий закон компенсации. Если было холодно, значит, должны компенсировать. Ничего подобного. Там в 50% нормальное лето после холодной зимы, в 20% — холодное лето после холодной зимы, в 30%", — объяснил специалист. 

Синоптик рассказал, что Гидрометцентр проверял "народные приметы" и пришёл к выводу, что они носят случайный характер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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