Чего ожидать от погоды москвичам, рассказал метеоролог Шувалов

Метеоролог Шувалов спрогнозировал снег с дождём в Москве

0:47 Your browser does not support the audio element. Эврика

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил об изменениях в атмосферной циркуляции над Европой и Русской равниной.

Фото: https://www.777tur.com/

Эксперт рассказал, что в столице на ближайшей неделе ожидаеся тёплая погода со снегом и дождём.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в последние дни января.

Он отметил, что скандинавский антициклон, который принёс в Россию морозы, отступил. Сейчас прогнозируется приход циклонов с Баренцева моря.

"В европейской части России это обернётся тёплой погодой, которая будет преобладать всю эту неделю. Москвичи смогут радоваться тёплой погоде", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Он отметил, что погода останется стабильной всю неделю.