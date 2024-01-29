Чего ожидать от погоды москвичам, рассказал метеоролог Шувалов

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил об изменениях в атмосферной циркуляции над Европой и Русской равниной.
Эксперт рассказал, что в столице на ближайшей неделе ожидаеся тёплая погода со снегом и дождём.
Ранее синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в последние дни января.
Он отметил, что скандинавский антициклон, который принёс в Россию морозы, отступил. Сейчас прогнозируется приход циклонов с Баренцева моря.
"В европейской части России это обернётся тёплой погодой, которая будет преобладать всю эту неделю. Москвичи смогут радоваться тёплой погоде", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Он отметил, что погода останется стабильной всю неделю.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.