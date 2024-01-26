Синоптик Ильин рассказал о погоде в последние дни января в Москве

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал о погоде в последние дни января.
В конце января в Москве прогнозируется комфортная погода без осадков и резких перемен в температуре воздуха.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о ожидаемых снегопадах в феврале.
Эксперт объяснил, что 27 и 29 января ожидается небольшое похолодание, однако в понедельник ртутный столбик снова поползёт вверх.
"В выходные ночью в Москве похолодает до минус 6-8 градусов, по области — до минус 6-11 градусов. Днём в субботу ожидается минус 3-5 градусов, по области — минус 2-7 градусов, при этом пройдёт небольшой снег и будет облачность", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.