Синоптик Ильин рассказал о погоде в последние дни января в Москве

Синоптик Ильин рассказал, что в выходные в Москве ожидается похолодание

0:51 Your browser does not support the audio element. Эврика

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал о погоде в последние дни января.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В конце января в Москве прогнозируется комфортная погода без осадков и резких перемен в температуре воздуха.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о ожидаемых снегопадах в феврале.

Эксперт объяснил, что 27 и 29 января ожидается небольшое похолодание, однако в понедельник ртутный столбик снова поползёт вверх.

"В выходные ночью в Москве похолодает до минус 6-8 градусов, по области — до минус 6-11 градусов. Днём в субботу ожидается минус 3-5 градусов, по области — минус 2-7 градусов, при этом пройдёт небольшой снег и будет облачность", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".