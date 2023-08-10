Ученые рассказали, что пластик в микроволновке выделяет миллиарды частиц

1:07 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

Ученые из Университета Небраски-Линкольн в США обнаружили, что при разогревании пластиковых контейнеров в микроволновке, они начинают выделять в пищу миллиарды нанометровых частиц. Об этом написали в научно-исследовательском журнале ScienceAlert.

Фото: flickr. com

Команда ученых взяла за основу "безопасные" контейнеры для детского питания. Они состоят из полипропилена и полиэтилена и одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

После трех минут нагревания в микроволновой печи мощностью 1000 Вт, было обнаружено, что различные жидкости в контейнерах, содержали миллиарды частиц нанопластика, выделяемых из посуды.

"Когда мы едим определенные продукты, мы, информированы или имеем представление об их калорийности, уровне сахара и других питательных веществах. Я считаю, что не менее важно, чтобы мы знали о количестве пластиковых частиц, присутствующих в нашей пище", — рассказал один из сотрудников университета.

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