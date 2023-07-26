Китайские учёные проведут масштабное геологическое исследование бассейна реки Хуанхэ

0:51 Your browser does not support the audio element. Эврика

Учёные Китая приступают к полномасштабному геологическому исследованию бассейна реки Хуанхэ. Об этом сообщает argumenti. ru.

Фото: pixabay.com

В рамках программы планируется сбор и систематизация экологических данных. На этой основе Китайская академия наук будет разрабатывать рекомендации по охране и развитию территорий, с которых в реку попадает вода.

Кроме того, учёные планируют усовершенствовать систему по борьбе с наводнениями с целью минимизации ущерба, причиняемого стихийными бедствиями.

Напомним, Хуанхэ является второй по важности водной артерией Китая. Её длина составляет 5464 км. Она берёт своё начало в восточной части Тибетского нагорья и впадает в Жёлтое море.

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