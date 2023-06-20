Университет Монаша: приём аспирина для профилактики тромбоза повышает риск анемии у пожилых

1:54 Your browser does not support the audio element. Эврика

Учёные из Университета Монаша в Австралии провели исследование, которое показало, что пожилые люди, принимающие низкие дозы аспирина в течение длительного времени, могут быть подвержены повышенному риску развития анемии.

Аспирин, благодаря своим свойствам разжижения крови, часто используется для профилактики сердечного приступа и инсульта. Однако новое исследование показало, что длительное употребление даже низких доз аспирина может повлиять на риск развития анемии у пожилых людей.

Анемия — это состояние, характеризующееся недостаточным количеством здоровых красных кровяных клеток или гемоглобина в организме. Гемоглобин — это белок, который переносит кислород от легких к тканям. Анемия может возникнуть по разным причинам, включая недостаток железа, витаминов, нарушение образования крови или уничтожение красных кровяных клеток. Основные симптомы анемии включают слабость, утомляемость, бледность кожи, одышку и повышенное сердцебиение. Лечение анемии зависит от причины возникновения и может включать применение лекарств, изменение питания или проведение процедур для восстановления уровня красных кровяных клеток.

Исследование проводилось в течение 4,5 лет на 18 тыс. здоровых людях старше 70 лет в Австралии и США. Учёные обнаружили, что риск развития анемии у группы принимавшей аспирин был выше на 20% по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Однако авторы исследования призывают пациентов не прекращать приём аспирина или изменять дозировку без консультации с врачом. Особенно если лекарство принимается для профилактики тромбоза, сердечного приступа или инсульта.

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