UniSC: учёные предложили контролировать популяцию ос-древоточцев с помощью новых червей

1:24 Your browser does not support the audio element. Эврика

Учёные из Университета Саншайн-Коста (UniSC) объявили об обнаружении нового подвида круглых червей, способных бороться с осами. Это открытие может иметь важное значение для плантаций сосен в Австралии. Там осы-древоточцы (Sirex noctilio) наносят серьёзный ущерб деревьям и способствуют гниению древесины из-за распространения грибка.

При исследовании австралийских плантаций был обнаружен червь, известный как Deladenus siricidicola генетической линии D. Они проявляют способность эффективно контролировать популяцию ос. Эти черви проникают в личинки ос и стерилизуют яйца самок. Также они поедают вредный грибок. Хелен Нарунг из Института лесных исследований UniSC заявила, что данный вид червей уже защищает деревья.

Учёные считают, что представители генетической линии D более эффективно борются с осами, чем другие подвиды, ранее использовавшиеся для этой цели. Поэтому экологи и владельцы плантаций могут способствовать распространению этих червей.

Авторы отмечают, что это средство не является универсальным решением. Однако использование контроля над популяциями одних видов с помощью других является эффективным подходом, основанным на биоразнообразии природы.

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