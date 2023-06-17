CL: учёные из Финляндии выяснили основную причину того, что "совы" живут меньше "жаворонков"

1:18 Your browser does not support the audio element. Эврика

Неправильный режим сна может сократить продолжительность жизни, особенно при употреблении алкоголя и курении. Об этом заявили учёные из Финляндии. Их исследование было опубликовано в журнале Chronobiology International (CL).

Предыдущее исследование, проведенное на почти полумиллионе людей в Великобритании в возрасте от 38 до 73 лет, показало, что риск умереть раньше у "сов" на 10% выше, чем у "жаворонков". Учёные определили, что разница продолжительности жизни варьируется до шести лет.

Недавнее финское исследование сосредоточилось на однополых близнецах. Учёные выявили, что у "сов" риск смерти от разных причин был на 9% выше по сравнению с ранними пташками. Эта разница, по мнению исследователей, в значительной степени связана с употреблением алкоголя и табака. Некурящие и непьющие "сов" не имели повышенного риска преждевременной смерти.

Однако исследователи отмечают, что время, когда люди предпочитают ложиться спать, не имеет значительное влияние. Они призывают "полуночников" отказаться от употребления алкоголя и табака, если такие привычки присутствуют.

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