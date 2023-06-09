Считается, что признаком ума является молчание. Однако учёные из Гарвардского университета назвали ещё более эффективный способ произвести впечатление на окружающих.
Американские исследователи провели эксперимент со студентами и выяснили, что выгоднее всего и умнее в глазах незнакомцев выглядели те, которые спрашивали совета у собеседников.
Секрет прост: люди считают, что человек, который задаёт вопросы, должен быть довольно умён. Ещё им было очень лестно, что их мнение кого-то искренне интересовало.
Как отметила профессор Йельского университета Джоанн Липман в беседе с СNBC, ключ в том, чтобы задавать собеседнику уточняющие вопросы по ходу разговора.
Работает это не только в рабочих, но и в личных отношениях. Чаще всего на второе свидание мужчины и женщины соглашаются с тем, кто им задавал во время первого больше всего вопросов, заключила учёный.
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