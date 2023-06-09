Учёные Гарварда назвали простой способ, как выглядеть умнее в разговоре с людьми

1:02 Your browser does not support the audio element. Эврика

Считается, что признаком ума является молчание. Однако учёные из Гарвардского университета назвали ещё более эффективный способ произвести впечатление на окружающих.

Фото: grafmag.pl

Американские исследователи провели эксперимент со студентами и выяснили, что выгоднее всего и умнее в глазах незнакомцев выглядели те, которые спрашивали совета у собеседников.

Секрет прост: люди считают, что человек, который задаёт вопросы, должен быть довольно умён. Ещё им было очень лестно, что их мнение кого-то искренне интересовало.

Как отметила профессор Йельского университета Джоанн Липман в беседе с СNBC, ключ в том, чтобы задавать собеседнику уточняющие вопросы по ходу разговора.

Работает это не только в рабочих, но и в личных отношениях. Чаще всего на второе свидание мужчины и женщины соглашаются с тем, кто им задавал во время первого больше всего вопросов, заключила учёный.

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