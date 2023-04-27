Американские ученые разработали очки со встроенным сонаром

0:50 Your browser does not support the audio element. Эврика

Инженеры из Корнельского университета разработали очки Echo Speech со встроенным сонаром для распознавания безмолвной речи пользователей.

Очки можно использовать для голосового управления смартфоном, программами на ПК, диктовать сообщения. Кроме того, для людей, которые не способны произносить звуки, очки могут служить устройством ввода для голосового синтезатора.

Принцип действия Echo Speech в том, что на одной дуге оправы очков размещена пара источников акустических сигналов, а на другой — пара микрофонов для их приема. Волны направлены в сторону рта и отражаются от губ человека при их движении, формируя характерные сигналы. Получается аналог сонара для считывания голосовых данных, даже если звук не издается.

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