Nature: искусственный интеллект изобрёл 40000 новых ядов за шесть часов

1:04 Your browser does not support the audio element. Эврика

В США учёные решили проверить, насколько легко можно создать смертоносный яд, который может убить или искалечить человека. Вопрос задали медикам, но те затруднились с ответом. Тогда аналогичный вопрос решили задать специализирующейся на экспериментах нейросети, сообщает научный журнал Nature.

Эксперимент испугал учёных. Искусственный интеллект в течение шести часов вывел 40000 различных ядов, каждый из которых представляет собой молекулу сложного либо простого состава.

Некоторые из них оказались смертоносней, чем боевые отравляющие вещества, известные на сегодняшний день. Их вполне хватит, чтобы стереть с лица Земли человечество.

Теперь учёные бьют тревогу: оказывается, получить смертоносные яды очень легко. Искусственный интеллект здесь пока ни при чём, так как он лишь выполнял приказы. Но что, если результаты подобных экспериментов попадут не в те руки, задались вопросом авторы статьи.

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