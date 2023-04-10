РИА Новости: учёные выяснили, что на месте Санкт-Петербурга была деревоземляная крепость

1:48 Your browser does not support the audio element. Эврика

Учёные СПбГУ и их коллеги из РАН получили новые данные о природе устья Невы допетровского времени. Они исследовали первую крепость, которая была возведена в 1703 году на территории Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

В 2016 году на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости во время противоаварийных работ были обнаружены фрагменты древоземляной крепости. По мнению историков, именно с неё началась история Санкт-Петербурга. Однако большинство территорий покрыты грунтом для поднятия уровня суши.

"Для нас особый интерес представляли торфяные и дерновые блоки — так называемые земляные кирпичи, которыми была обложена крепость", — поделились эксперты Санкт-Петербургского государственного университета.

Анализ элементов Меншикова бастиона показал, что возраст древесины составляет около 510 лет с возможной погрешностью в 70 лет.

Специалисты изучили состав пыльцы, спор и окаменевших фрагментов растений, сохранившихся в почве. Результаты исследований говорят о том, что почвы в этом месте формировались преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков. На окружающей территории были леса, в которых росли ели, берёзы, сосны, ольха.

Также археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили уникальный образец грунта с подошвы сапога, найденного при раскопках. Данная грязь является засохшим илом. Это говорит о том, что в то время на данном месте были прибрежные тростниковые заросли.

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История Санкт-Петербурга